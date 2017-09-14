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В Рогачевском районе рабочие перебирали картошку и нашли гранату

  • 14 сентября 2017, 14:27
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В Рогачевском районе Гомельской области рабочие перебирали картошку и нашли гранату, сообщили БелТА в пресс-службе внутренних войск МВД.

Рабочие 13 сентября перебирали картофель на сортировочном пункте в агрогородке Тихиничи Рогачевского района и среди клубней увидели странный металлический предмет. Приехавшая по вызову саперно-пиротехническая группа в/ч 5527 внутренних войск МВД установила, что вместе с урожаем выкопанной оказалась ручная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

В тот же день двумя часами ранее эта же саперно-пиротехническая группа выезжала в лес у деревень Калиновка и Крапивка Бобруйского района Могилевской области, где грибник нашел боеприпасы: 45-мм артиллерийский снаряд и 50-мм минометную мину времен войны.

Все опасные находки были уничтожены на безопасном расстоянии от населенных пунктов.


БелТА

Места: Рогачев (644)

Метки: Происшествия (10823), Область (4502)

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