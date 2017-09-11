В Рогачеве из-за капремонта жители дома три месяца живут в разрухе и без горячей воды

В начале лета в Рогачеве по улице Белинского, 17 затеяли капитальный ремонт. Сроки сдачи работ уже давно истекли, но «воз и ныне там».

Согласно информации с паспорта объекта, ремонт должен был завершиться в течение месяца, однако жители дома уже более трех месяцев не видели горячей воды. В июне в восьми квартирах данного дома начали замену батарей, из-за чего рогачевцы на все лето оказались без горячей воды. Кому-то повезло еще меньше: несколько квартир оставили без ванной и туалета, сообщает «Свабоднае слова».









— Такое чувство, что нас оставили здесь выживать, — рассказывает многодетная мать Татьяна Михайловна. — Три месяца мы живём без горячей воды. У меня пятеро детей. Надо каждый день помыть, искупать, постирать. Один ребёнок — астматик. И нам приходится жить в таких условиях. Всё лето мы грели воду на плите. За это время я уже использовала три газовых баллона. А ведь это всё незапланированные траты.





Однако военно-полевые условия, в которых рогачевцы жили все лето, не самое страшное: они очень надеются не только на скорое возвращание горячей воды, но и на то, что для них отопительный сезон начнется вовремя.



