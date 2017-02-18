«Есть закон, есть справедливость». Замглавы Администрации президента слушал и успокаивал рогачевских «тунеядцев»

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  • 18 февраля 2017, 11:48
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По всей Беларуси проходят выездные приемы по вопросам «тунеядства». 17 февраля такое заседание состоялось и в Рогачеве. Здесь людей выслушал первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков.


Елена Бычкова, фото – Иван Яриванович, TUT.BY

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