«Есть закон, есть справедливость». Замглавы Администрации президента слушал и успокаивал рогачевских «тунеядцев»
- 18 февраля 2017, 11:48
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Люди в материале: Максим Рыженков (10)
Места: Рогачев (607)
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