В Рогачёвском районе мужчина стрелял из охотничьего ружья в мать и брата

Сначала мужчина стрелял из охотничьего ружья в мать и брата, после чего решил покончить жизнь самоубийством. Трагедия произошла в деревне Гутище Болотнянского сельсовета поздно ночью 11 февраля после семейного застолья.

— Два брата 1972 и 1975 годов рождения распивали спиртные напитки в доме матери, — рассказывает старший следователь Рогачёвского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области, капитан юстиции Татьяна Шаюк. — Между родственниками произошла ссора. Мать и младший брат вышли на крыльцо. В тот момент старший сын схватил охотничье ружьё и выбежал на улицу, где направил оружие на своих родных, прицелился и выстрелил. Пуля попала в мать: женщине было причинено огнестрельное ранение брюшной полости. К счастью, брат не пострадал.

Осознав размах последствий, мужчина решил покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Однако и здесь ему не повезло. С огнестрельным ранением уха, щеки и шеи его доставили в районную больницу, где злоумышленник был задержан правоохранителями.

В отношении горе-стрелка возбуждено уголовное дело по статье 139 УК РБ. В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет, пожизненное заключение или смертная казнь.