В Рогачёве появилась уникальная возможность расплатиться за коммунальные услуги битым стеклом, пластиковыми бутылками и макулатурой. Данный материал издания «Рогачёв Онлайн» также был опубликован мировым изданием BBC.

Как информирует мировое агентство новостей «BBC» со ссылкой на издание «Рогачёв Онлайн», власти одного из районных центров Беларуси решили довольно оригинальный способ решения проблемы задолженности населения по коммунальным платежам.





Телеканалы ОНТ и BBC выпустили сюжеты о том, как жители Рогачёва рассчитываются пустыми бутылками за коммуналку

И первые жители Рогачёва уже воспользовались данной услугой. О том, как это работает в действии, смотрите в сюжете телеканала ОНТ.