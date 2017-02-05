Рогачёвец пытался обменять в банке фальшивые российские рубли

В руки правоохранителей попался житель Рогачева, который предоставил в банк для обмена поддельные российские деньги. По данному факту Рогачёвским районным отделом Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по статье 221 УК «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег и ценных бумаг».

58-летний мужчина предоставил для обмена в центр банковских услуг ОАО «Белинвестбанк» в Жлобине 6 купюр по 5000 российских рублей, подлинность которых вызвала сомнение. Денежные знаки были изъяты и направлены на экспертизу. В результате установлено, что российские рубли являются подделкой и изготовлены способом цветной капельно-струйной печати. Все купюры принадлежали одной серии и отличались лишь последними двумя цифрами в семизначном номере. Кстати, две аналогичные купюры с одинаковыми сериями и номерами пытались сбыть в 2014 году в Минске, а в 2016 году — в Гомеле.

В ходе следствия мужчина рассказал, что деньги ему дал сын для обмена на белорусские рубли. Купюры молодой человек приобрёл у незнакомого человека на рынке «Московский» в Рогачёве.

При обыске жилища задержанного были изъяты ноутбуки и мобильные телефоны.