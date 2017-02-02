Фотофакт: оплатить коммунальные услуги в Рогачеве можно бутылками и макулатурой

В Рогачеве коммунальное хозяйство предложило горожанам необычный вариант оплаты ЖКУ. Теперь за свет, газ и воду можно расплатиться макулатурой, бутылками и пластиковыми отходами.

«Коммунальное жилищно-эксплуатационное предприятие "Рогачев" предлагает вам возможность оплаты за жилищно-коммунальные услуги посредством сдачи вторичных ресурсов», — объявления такого содержания появились на дверях подъездов жителей города, сообщает «Рогачев Онлайн».





Однако горожане уверены, что без подвоха тут не обошлось. Они считают, что приём вторсырья будет осуществляться по заниженным тарифам. Также их интересует и другая сторона вопроса: каким образом оплата пустыми бутылками и макулатурой будет проведена через банк.