30 декабря 2016 года примерно в 23.30 в Рогачеве в поселке Космонавтов на пересечении улиц Волкова и Елисеева прогремел выстрел, в результате которого пострадал человек. Как выяснилось, происшествие произошло на фоне выяснения отношений в пресловутом любовном треугольнике.

Накануне Нового года 32-летний житель нашего района приревновал свою жену к ее знакомому. Как сообщила корреспонденту газеты «Свабоднае слова» старший следователь Рогачевского районного отдела Следственного комитета по Гомельской области, капитан юстиции Татьяна Шаюк, ревнивец в ходе ссоры выстрелил в ногу своего соперника, 1987 года рождения, из незарегистрированного обреза винтовки Мосина. Пострадавший получил огнестрельное ранение правого бедра и открытый перелом средней трети правого бедра со смещением.

Испугавшись, горе-стрелок скрылся с места преступления, но был оперативно задержан правоохранителями. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.