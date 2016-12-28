Суд Рогачевского района признал его виновным и осудил на девять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Предварительное расследование установило, начальник одного из отделов в течение пяти лет не брезговал получать мзду от коммерческих структур России и Казахстана за то, чтобы позитивно решать вопросы в их пользу.

Кроме этого, он получал вознаграждения от начальника транспортно-экспедиционной компании, которая получила привилегию перевозить продукцию комбината за рубежом.

Как утверждает следствие, взяточник получил «вознаграждения» на сумму не менее 1,1 миллиарда неденоминированных рублей. Аресту подверглось и его имущество: столичная квартира, два гаража, машина и деньги суммой больше двух миллиардов рублей.

«Фемида» признала экс-начальника виновным и приговорила к девяти годам лишения свободы усиленного режима с конфискацией имущества, пишет «Гомельская праўда». Государство собирается взыскать с осужденного 115 тысяч деноминированных рублей.

Андрей Бондарев был арестован в октябре прошлого года. До этого он возглавлял отдел внешнеэкономической деятельности.

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