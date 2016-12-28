Крупными неприятностями закончилось летнее приключение для 18-летнего студента гомельского вуза, жителя Рогачева. Будучи на каникулах дома, молодой человек неразумно воспользовался пневматическим оружием, попавшим ему в руки. Выстрелив в сторону школьников, он травмировал 14-летнего подростка. Сегодня Рогачевский районный суд вынес решение по этому уголовному делу.

По материалам расследования, эта история начиналась абсолютно невинно. Студент в этот день пришел в местную гимназию размяться на тренажерах. В незапертом кабинете спортивного зала, где велись ремонтные работы, заметил две пневматические винтовки ИЖ-28. Оружие использовалось на уроках по военной подготовке. Молодому человеку ничего другого не пришло в голову, как пострелять из пневматики через окно гимназии. Поначалу метил в птиц, а потом — в школьников, находившихся во дворе. В прокуратуре района, которая поддерживала государственное обвинение в процессе, рассказывают о ходе событий:

— Одна пулька попала подростку в ногу, но отскочила, оставив лишь синяк. А вот вторая угодила другому школьнику в колено, застряв в нем.

Пострадавшего госпитализировали. Для того, чтобы извлечь пулю из коленной чашечки, парня пришлось везти в одну из клиник Гомеля. Студента задержали. Рассмотрев материалы уголовного дела, районный суд признал его виновным в особо злостном хулиганстве. По словам пресс-секретаря Гомельского областного суда Ольги Барсуковой, в качестве наказания назначено 3 года лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Парень также обязан возместить потерпевшему материальный и моральный вред на сумму свыше 10 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Обвиняемый намерен его обжаловать.