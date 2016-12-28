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  • Под Рогачевом под колеса BMW попал пенсионер

Под Рогачевом под колеса BMW попал пенсионер

  • 28.12.2016, 12:19, просмотры: 423, gomel.today 0

Вечером 27 декабря рядом с деревней Лучин Рогачевского района произошло смертельное ДТП: под колеса автомобиля попал 82-летний пенсионер.

На восьмом километре трассы Жлобин Рогачев водитель BMW наехал на мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия, сообщили в ГАИ.


Днем ранее, 26 декабря, похожая авария произошла в Калинковичах. Напомним, автомобиль Audi на пешеходном переходе насмерть сбил 66-летнюю женщину.

Фото — TUT.BY


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Места: Рогачев (590)

Метки: Авто (3816), Область (3681), Происшествия (9938)

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