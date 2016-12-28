Вечером 27 декабря рядом с деревней Лучин Рогачевского района произошло смертельное ДТП: под колеса автомобиля попал 82-летний пенсионер.

На восьмом километре трассы Жлобин Рогачев водитель BMW наехал на мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия, сообщили в ГАИ.





Днем ранее, 26 декабря, похожая авария произошла в Калинковичах. Напомним, автомобиль Audi на пешеходном переходе насмерть сбил 66-летнюю женщину.

Фото — TUT.BY

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