При попустительстве местных властей произошла кража земельного участка у пенсионерки 1920 года рождения. Видимо, кто-то решил, что пенсионерке, которая скоро перешагнет 100-летний рубеж, земля уже не нужна.

Инцидент произошел по улице Горького. Земельный участок был предоставлен Николаю Таловерову 1926 года рождения за отвагу, проявленную о время Великой Отечественной Войны. Николай Васильевич был награжден Орденом Ленина, Орденом Красной Звезды, Орденами великой отечественной войны 1-ой и 2-ой степени.

После смерти Николая земельный участок перешел в наследство супруге Марии Таловеровой, которой сегодня 97 лет.





Соседи на участке Марии Григорьевны начали незаконно строить собственные постройки. После тога как начались строительные работы, Мария Григорьевна начала задавать вопросы. Но никто не стал обращать внимания на пенсионерку. После чего была написана жалоба в райисполком для создании комиссии и проверке границ земельного участка.





На следующий же день после подачи заявления в РИК в дом Марии Григорьевны приехала оперативная группа по поиску... наркотиков и оружия. И это происходило несколько раз. Возглавлял все эти рейды бывший руководитель Рогачёвского РОВД Буранко.

Следующим на прицел попал супруг племянницы, каким-то образом его автомобиль угодил в число арестованных, и после остановки автомобиля в Бобруйске автомобиль был арестован. Выяснилось, что судебные приставы внесли в специальную программу его автомобиль. Пришлось срочно гасить вымышленный долг перед приставами и ехать в Бобруйск за автомобилем. После того как штраф был уплачен и авто приехало в Рогачев, было решено разобраться с приставами, но они удалили всю историю операций и доказать злоупотребление должностными полномочиями можно лишь в суде по квитанции. Мужчине сообщили, что после разбирательства с земельным участком сразу займутся разбором полётов, которые связаны с незаконными действиями судебных приставов.

Как оказалось, была проведена перемерка земельного участка без участия Марии Григорьевны, и отмеряли земельный участок так, как этого хотели соседи, фактически украв часть земли. Для того, чтобы никто ничего не смог доказать, в БТИ были уничтожены все документы. Но Мария Григорьевна не из робкого десятка, она добралась до архива в Жлобине и нашла подлинные документы.

Соседи тем временем зря время не теряли, застраивали участок и периодически натравливали милицию на пожилого человека.

После того как были подняты все документы, Мария Григорьева решила подать в суд на своих соседей. Были и угрозы и запугивания, но Мария Григорьевна решила не сдаваться — «Фашистов пережила и Рогачёвских бандитов переживу» — так пенсионерка заявила о своей непреклонной позиции.

После долгих судебных баталий 17 марта 2016 года было выдвинуто решение суда о возвращении границ земельного участка. Судебным приставам было отправлено распоряжение. Приставы написали постановление о исполнении судебного решения, в нем прописан срок (7 дней), за который должны были быть возвращены границы земельного участка.









Шло время, первый месяц, потом второй, но ничего не делалось, только и дальше возводились строения на территории Марии Григорьевны.

Спустя три месяца, 23 июня 2016, появился новый документ, который аннулировал решение суда от 17 марта 2016 года.

Оказалось, что провели очередное судебное заседание, где были предоставлены не верные документы и доводы. В соответствии с этим суд принял неоднозначное решение о местонахождении и размерах двухэтажного дома, размерах и площади земельного участка, соответствии разрешительной документации проводимым работам.

Самым главным нарушением является то, что суд не позволил выступать законному представителю Марии Григорьевны, ссылаясь на то, что он не является родственником. Кроме этого, на сына Марии Григорьевны давят и заставляют подписать так называемое «мировое соглашение» и побыстрее закрыть это дело.

На сегодняшний день судья Зыль требует, чтобы в суд явилась Мария Григорьевна, тем самым каждый раз откладывая решение.



















