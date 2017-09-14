Норвежские путешественники в Речице ремонтировали двигатель яхты

В среду утром те, кто по какой-то причине оказался в дождливый день на набережной Днепра, могли наблюдать пришвартованное возле спасательной станции судно, на котором развевался норвежский флаг.

Как выяснилось при беседе, яхта «Сириус», длиной 10 метров и весом 6 тонн, принадлежит трем гражданам Норвегии: Ойстену Бакке, Торе Ментьяярви и Руне Гокстаду. Все вышеперечисленные потомки викингов являются представителями Норвежской телерадиокомпании. Четыре недели назад они дали старт своему путешествию в столице Финляндии Хельсинки, затем прошли морем до Санкт-Петербурга. Далее их путь лежал в Великий Новгород, Смоленск, куда они прибыли 1 сентября. 3 сентября экипаж продолжил вояж по Днепру, в сторону Черного моря, и 5 сентября пересек границу Беларуси.

В Витебской области судно село на мель, и путешественникам пришлось обращаться за помощью к белорусским спасателям. «Сириус» останавливался на ночлег в Орше, Могилеве, Шклове, Жлобине, Рогачеве. Вечером 12 сентября норвежское судно прибыло в Речицу. Дальше они отправятся в Украину, конечной целью телевизионщиков является турецкий Стамбул.





По итогам путевых заметок увидит свет шестисерийный фильм. Эта команда путешественников уже побывала в Южной Америке, Монголии, но, как признался Руне Гокстад, являющийся в обыденной жизни актером-комедиантом, таких доброжелательных людей, как в Беларуси, готовых всегда прийти на выручку, они не встречали нигде. Вот и по приезде в Речицу в яхте возникли проблемы с двигателем. Судну уже 39 лет, а двигателю, который раньше был установлен на грузовике, и вовсе 60. Содействие в починке оказал начальник Речицкой спасательной станции Александр Рябцев.





Далее норвежцы отправились в сторону Лоева. Один из членов экипажа, Торе Ментьяярви, некогда учился в Минске, а в начале 90-х прошлого века уже посещал наш город. «Изменения просто колоссальные. Город преобразился и стал еще красивее, — не скрывал норвежский гость своего восхищения увиденным. — Жаль, погода подкачала, но мы, норвежцы, к холоду привычные».