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Фотофакт: в речицком колледже провели профилактику самоубийств

  • 12 сентября 2017, 10:57
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7 сентября в Речицком государственном аграрном колледже провели конференцию, посвященную Всемирному дню предотвращения суицида.

В мероприятии приняли участие психолог, участковый, врач-психотерапевт и священник. Как вы можете видеть на фото, тема конференции читалась у спикеров на лице.



gomel.today
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