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Фотофакт: в Речице неизвестный закрасил камеру скорости

  • 11 сентября 2017, 13:01
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Неизвестный «мститель» «ослепил» камеру скорости при помощи балончика с краской.


Фото появились в сообществе Автопомощь Речица. Примечательно, что действия, которые могут квалифицироваться, как хулиганство, сыскали преимущественно одобрительные комментарии.



gomel.today
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Места: Речица (1077)

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