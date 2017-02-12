Речичанин на Ford Focus прокатил двух подростков на камере от колеса грузового авто: один погиб, второй в реанимации

Подростковая беспечность и желание «драйва» нередко приводят к печальным последствиям. В это воскресенье на покрытой снегом грунтовой дороге между д. Озерщина и выездом на светлогорскую трассу произошла ужасная трагедия, унесшая жизнь человека.

Как сообщил Dneprovec.by заместитель начальника Речицкого РОСК Константин Сакир, примерно в 15:20 речичанин 97 г.р., управляя автомобилем Ford Focus, на камере от колеса грузового авто, привязанной к машине с помощью буксировочного троса, катал двоих несовершеннолетних по их просьбе. Помимо водителя в авто находились также две девушки.

По предварительной информации, на закруглении дороги произошел занос камеры в кювет, где подростков со всей силы ударило о дерево.

Речичанин 99 г.р. от полученных травм скончался на месте. Второй участник смертельного заезда — молодой человек 2000 г.р., также житель Речицы — в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Речицкой ЦРБ.

Речицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 317 УК Беларуси, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

По факту ДТП ведется следствие.