Речичанин на Ford Focus прокатил двух подростков на камере от колеса грузового авто: один погиб, второй в реанимации

Подростковая беспечность и желание «драйва» нередко приводят к печальным последствиям. В это воскресенье на покрытой снегом грунтовой дороге между д. Озерщина и выездом на светлогорскую трассу произошла ужасная трагедия, унесшая жизнь человека.
Как сообщил Dneprovec.by заместитель начальника Речицкого РОСК Константин Сакир, примерно в 15:20 речичанин 97 г.р., управляя автомобилем Ford Focus, на камере от колеса грузового авто, привязанной к машине с помощью буксировочного троса, катал двоих несовершеннолетних по их просьбе. Помимо водителя в авто находились также две девушки.
По предварительной информации, на закруглении дороги произошел занос камеры в кювет, где подростков со всей силы ударило о дерево.
Речичанин 99 г.р. от полученных травм скончался на месте. Второй участник смертельного заезда — молодой человек 2000 г.р., также житель Речицы — в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Речицкой ЦРБ.
Речицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 317 УК Беларуси, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
По факту ДТП ведется следствие.
Самое обсуждаемое
В Донбассе убит командир сепаратистов Гиви
Леонид Судаленко: Возмущение декретом о «тунеядцах» гораздо сильнее, чем кажется властям
На что потрачены средства от гомельских тунеядцев
В Гомеле состоится первый суд против декрета «о тунеядцах»
Фотофакт: хулиганы в Гомеле испортили краской автомобиль
Фотофакт: на кольце Кирова — Советская произошла авария, водители ищут свидетелей ДТП
Топ-10 идей для Гомеля, которые стоило бы реализовать