Житель Речицы продавал насвай в Минске

В Минске задержали торговца насваем из Речицы. Такая информация размещена на сайте ГУВД, сообщает БелТА.

Правоохранители 9 февраля по пр. Независимости, 50 задержали 30-летнего неработающего жителя Речицы, у которого обнаружено и изъято 630 г некурительного табачного изделия насвай. Запрещенное вещество мужчина реализовывал на улице. Также у него изъят доход от продаж — более Br270.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания.