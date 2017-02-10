Житель Речицы продавал насвай в Минске

  1. Главная страница
  2. Речица
  • 10 февраля 2017, 13:54
  • 858
  • 0




В Минске задержали торговца насваем из Речицы. Такая информация размещена на сайте ГУВД, сообщает БелТА.

Правоохранители 9 февраля по пр. Независимости, 50 задержали 30-летнего неработающего жителя Речицы, у которого обнаружено и изъято 630 г некурительного табачного изделия насвай. Запрещенное вещество мужчина реализовывал на улице. Также у него изъят доход от продаж — более Br270.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания.


Александр Жибуль, БелТА

Места: Речица (922), Минск (5104)

Метки: Происшествия (10058)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах





Самое читаемое