У годовалого мальчика из Речицы, который опрокинул на себя стеклоочиститель, отравления нет

Врачи не выявили признаков отравления у годовалого малыша из Речицы, который опрокинул на себя стеклоочиститель, сообщил корреспонденту БелТА заместитель начальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома Дмитрий Попков.

Как известно со слов матери, пока она мыла окна, годовалый ребенок опрокинул на себя бутылку со стеклоочистителем. Предположительно, часть жидкости попала мальчику на лицо и в рот.

«Малыш был обследован врачами Гомельской областной клинической больницы, однако каких-либо признаков отравления медики у него не обнаружили», — сообщил Дмитрий Попков.

Мальчик сутки находился под наблюдением врачей. После чего под расписку матери был выписан домой. Его здоровью ничего не угрожает.