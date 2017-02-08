В Речице ребенок отравился стеклоочистителем

В реанимацию ЦРБ 4 февраля доставлен годовалый мальчик с диагнозом «отравление стеклоочистителем».

Как рассказал заместитель начальника Речицкого районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Константин Сакир, установлено, что мать ребенка протирала на кухне окна, он же схватил открытую бутылку со стеклоочистителем и опрокинул на себя, часть попала на грудь, лицо и рот.

— Семья благополучная, всего у них трое детей, в СОП не состоят, — отметил также Константин Михайлович. — Ввиду стабильного состояния, малыш направлен в Гомельскую областную больницу, где полностью обследован. К счастью, серьезных нарушений не выявлено.

Тем не менее, заместитель начальника Речицкого РОСК, рекомендует всем родителям быть предельно внимательными. Так, в Речицком районе за 2016 год произошло пять детских отравлений (кислотой, медикаментами, бытовой химией), семь ожогов кипятком, четверых детей роняли, от чего они получали травмы. Все эти инциденты не приводили к гибели, однако по области, к сожалению, зарегистрированы и смертельные случаи.