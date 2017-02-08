В Речице 80-летний пенсионер подозревается в избиении своей 72-летней супруги

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  • 08 февраля 2017, 19:25
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В Речицую ЦРБ 30 января доставлена 72-летняя пенсионерка с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени со сдавленной субдуральной гематомой справа, отеком головного мозга и гематомой лица справа.

Предварительно установлено, что повреждения за день до госпитализации ей причинил 80-летний муж-пенсионер. Проводится проверка.

Места: Речица (920)

Метки: Криминал (7575), Область (3818)

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