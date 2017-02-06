Речицкий райисполком отдает предпочтение немецкому автопрому

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  • 06 февраля 2017, 18:12
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Деловой Гомель продолжает сравнивать автопарк местных органов власти

Ранее Деловой Гомель представил служебные машины Гомельской областной и городской администрации и Жлобинского районного исполнительного комитета. Сегодня мы покажем автомобили, входящие в автопарк Речицкого районного исполнительного комитета.

Сотрудники Речицкого районного исполнительного комитета, как и Жлобинского райисполкома, и Гомельского горисполкома ездят преимущественно на автомобилях Volkswagen.

Volkswagen Caravelle 2010 г.

Volkswagen Tuareg 2006 г.

Audi A6 2012 г.

Volkswagen Multivan 2011 г.

Skoda Octavia (3 единицы) 2006 г.

Volkswagen Passat 2007 г.

Места: Речица (917)

Метки: Авто (3889), Власть (1368), Область (3804)

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