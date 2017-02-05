Независимый профсоюз помог продавщицам из Речицы вернуть деньги

Профсоюз РЭП помог трем работницам вернуть незаконно удержанные в результате инвентаризации деньги, почти по 300 рублей каждой. Суд Ленинского района Минска обязал ООО «БелМаркет» вернуть трем бывшим работницам собственного производства компании в Речице незаконно удержанные по итогам инвентаризации средства, почти по 300 рублей каждой.

Исковое заявление женщинам помог составить правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко, а их интересы в суде представлял юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков.

Он рассказал praca-by.info об очередной победе профсоюза, подчеркнув, что «работники должны знать и защищать свои права, и в этом им поможет профсоюз».

— Каждый подобный случай показывает нам, как важно работникам объединяться в профсоюз. К нам обратились три работницы речицкого собственного производства ООО «БелМаркет». Во время трудовых отношений с ответчиком, 5 сентября 2016 года, была выявлена недостача товарно-материальных ценностей, к образованию которой они не имели никакого отношения. Дело в том, что во время инвентаризации все данные учета и фактическое наличие остатков продукции совпадали, но результаты, пришедшие из головного офиса, повергли работников в шок. Каким-то непонятным образом образовалась недостача в размере 18 тысяч рублей, которую повесили на 25 работников. А с обратившимися в профсоюз женщинами наниматель вообще не продлил контракты и при увольнении незаконно удержал 272,31, 278,52 и 284,33 рублей соответственно. Нам удалось доказать, что действия нанимателя были незаконными, и суд принял решение в пользу наших членов.

Профсоюзный юрист также обратил внимание нанимателей на то, что нарушение прав работников им может дорого обойтись, и в качестве примера рассказал о расходах ООО «БелМаркет».

— Нанимателю пришлось нанять юридическую компанию, которой он заплатил за услуги 1400 рублей, компенсировать госпошлину и вернуть незаконно удержанные деньги. Кроме того, мы намерены требовать взыскания среднего заработка за задержку на 1,5 месяца окончательного расчета с работницами, — рассказал Юрий Беляков.