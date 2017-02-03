В Речице работники МЧС сняли со льда женщину без сознания. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БелТА.

Информация о человеке на льду реки Днепр в Речице поступила спасателям от прохожего 2 февраля в 22.33. К месту происшествия была направлена группа спасения на воде. В 10 м от берега на краю полыньи в бессознательном состоянии находилась женщина. Сотрудниками МЧС при помощи спасательной доски она была извлечена на берег и передана работникам скорой помощи. Пострадавшая доставлена в больницу.