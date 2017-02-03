В Речице работники МЧС сняли со льда женщину без сознания
- 03 февраля 2017, 12:06
- 1399
- 0
Места: Речица (915)
Метки: Происшествия (10035)
Мужчина, который умер на проспекте Ленина, подавился куском мяса
Слухи вокруг предприятия «Гомельагрокомплект»: зарплата мясными консервами или выгодная для работников система рассрочки?
Самое обсуждаемое
Снесенное еврейское кладбище в центре Гомеля: мифы и реальность. Гомельский историк опроверг государственные СМИ и пояснил, почему «элитные дома» нельзя строить на костях
Слухи вокруг предприятия «Гомельагрокомплект»: зарплата мясными консервами или выгодная для работников система рассрочки?
Россия установила пограничную зону на границе с Беларусью
Гомельчанин строил резиденцию Лукашенко, а потом стал «тунеядцем»
«Там было еще три машины, но почему-то забрали именно мою!» Репортаж из кабины эвакуатора
Кадровые перемены на Гомельщине: изменения коснутся администрации Новобелицкого района и федерации профсоюзов
Эксперимент: в Гомеле детские сады впервые попробуют встраивать в новые многоэтажки