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В Речице работники МЧС сняли со льда женщину без сознания

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  • 03 февраля 2017, 12:06
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В Речице работники МЧС сняли со льда женщину без сознания. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БелТА.

Информация о человеке на льду реки Днепр в Речице поступила спасателям от прохожего 2 февраля в 22.33. К месту происшествия была направлена группа спасения на воде. В 10 м от берега на краю полыньи в бессознательном состоянии находилась женщина. Сотрудниками МЧС при помощи спасательной доски она была извлечена на берег и передана работникам скорой помощи. Пострадавшая доставлена в больницу.

Места: Речица (915)

Метки: Происшествия (10035)

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