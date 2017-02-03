Под Речицей BMW неудачно пошел на обгон, перелетел через отбойник моста и перевернулся

ДТП произошло 2 февраля около 6 часов вечера. Молодой человек за рулем BMW 525 E39 возвращался домой в Светлогорск по автодороге Р82. На выезде из Речицы он решил обогнать двигавшийся впереди Volkswagen Jetta, но не заметил, что водитель последнего уже начал притормаживать, включил указатель поворота и собирался поворачивать налево на автостоянку возле загородного кафе «Поляна».
Дальнейшее произошло буквально за несколько секунд. Уходя от столкновения, водитель BMW резко вывернул руль, пытаясь объехать Volkswagen слева. Машина вошла в неуправляемый занос и через 100 метров её вынесло на отбойник моста. Инерция и направление движения легковушки оказались такими, что она буквально перемахнула через оградительную металлоконструкцию и, несколько раз перевернувшись, скатилась по склону в кювет, застряв между двух деревьев.
Удивительно, но после таких кульбитов водитель BMW, будучи пристегнутым ремнем безопасности, практически не пострадал, в отличие от смятого кузова самой иномарки. В подобных случаях принято говорить «родился в рубашке»...
Отметим, что до аварии молодой человек находился в пути довольно длительное время: ехал из Москвы. Возможно, сказалась накопившаяся усталость, которая притупила внимание и частично послужила причиной ДТП.
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