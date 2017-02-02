Стройка 2-02 - 05-02:

В Речицком районе мать с двумя детьми на руках поскользнулась на неочищенной коммунальщиками дороге. Малыши попали в больницу

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  • 02 февраля 2017, 11:56
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Нечищенные и непосыпанные тротуары, впрочем, как и дороги, кажется, бич этой непростой зимы. Из-за температурных скачков по городу впору передвигаться на коньках. И часто, чтобы освоить простейшие маршруты — работа-дом, например, — приходится идти по-пингвиньи и с такой же скоростью, холодея от напряжения и страха перед зеркальным полотном под ногами.

В этом ледовом противостоянии кому-то везет устоять, а кому-то нет. Утром 24 января в Солтаново молодая женщина несла двух детей — девочку трех лет и мальчика пяти — в сад, но, как говорит сама, поскользнулась по дороге. В итоге, малыши доставлены в больницу с травмами, среди которых — носовое кровотечение, ссадина на лице, а также подозрение на черепно-мозговую травму. Проводится проверка обстоятельств.


Марина Атаманчук, Дняпровец

Места: Речица (913)

Метки: Происшествия (10030), Область (3791)

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Yavid 30-01 05-02:

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