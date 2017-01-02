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  • В Речице таксист наехал на лежащего на дороге мужчину

В Речице таксист наехал на лежащего на дороге мужчину

  • 02.01.2017, 12:25, просмотры: 2480, Максим Шеленок, Дняпровец 1

Ужасная трагедия разыгралась в Речице в первый день нового года, открыв счёт печальной статистике по погибшим на дорогах республики.

В начале десятого ночи водитель Volkswagen Polo, двигаясь по ул. Наумова со стороны ул. Ленина в сторону ул. Советской, наехал на пешехода, который лежал на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщили Dneprovec.by в ОГАИ Речицкого РОВД, участок дороги на месте совершения наезда был освещен уличными фонарями, помимо моросящего мелкого дождя видимость ничто не ограничивало. На одежде пешехода световозвращающих элементов не обнаружено.

Также стало известно, что водитель такси ранее неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. Погибший — речичанин 1972 г.р., безработный.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.


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