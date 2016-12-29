В ночь на католическое Рождество неработающий житель Гориводы 1990 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, положил глаз на автомобиль «Ниссан-Микра», принадлежащий знакомому 1987 г.р. Да и ситуация располагала к угону: автомобиль оказался не заперт, а ключи от замка зажигания находились в бардачке.

Поездка автоугонщика завершилась в Речице на Светлогорском шоссе, где он был задержан сотрудниками отдела Департамента охраны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК Республики Беларусь «Неправомерное завладение транспортным средством или маломерным водным судном и поездка на нем без цели хищения (угон)».

Как пояснил заместитель начальника РОВД Андрей Семков, мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.