ЧП случилось в гвоздильном цехе в третью смену без десяти час.

Работник цеха налаживал станок, с которого был предварительно снят защитный кожух, пишет «Дняпровец». По несчастливой случайности, спецодежда попала в механизм и ее вместе с правой рукой утащило в станок.

У рабочего оказались повреждены мягкие ткани руки, есть подозрение на перелом. После оказания первой необходимой помощи пострадавшего доставили в травматологическое отделение Центральной больницы Речицы, там ему придется провести не менее двух недель Сейчас на предприятии расследуют подробности несчастного случая и выясняют причины ЧП.