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  • На метизном заводе в Речице руку рабочего затянуло в гвоздильный автомат

На метизном заводе в Речице руку рабочего затянуло в гвоздильный автомат

  • 28.12.2016, 13:07, просмотры: 875, gomel.today 1

ЧП случилось в гвоздильном цехе в третью смену без десяти час.

Работник цеха налаживал станок, с которого был предварительно снят защитный кожух, пишет «Дняпровец». По несчастливой случайности, спецодежда попала в механизм и ее вместе с правой рукой утащило в станок.

У рабочего оказались повреждены мягкие ткани руки, есть подозрение на перелом. После оказания первой необходимой помощи пострадавшего доставили в травматологическое отделение Центральной больницы Речицы, там ему придется провести не менее двух недель Сейчас на предприятии расследуют подробности несчастного случая и выясняют причины ЧП.


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Места: Речица (886)

Метки: Происшествия (9938), Область (3681)

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