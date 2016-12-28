Тёмное время суток, моросящий дождь, мокрый, отражающий свет от фар асфальт и отсутствие фликеров на одежде пешеходов — возможно именно это роковое стечение обстоятельств сыграло свою печальную роль в дождливо-снежный вечер вторника. Сразу два наезда на пешеходов произошли в разных местах нашего города. Один из них стал трагедией, унесшей жизнь человека.

Первое ДТП произошло по ул. Ленина напротив здания Беларусбанка. Молодой парень за рулём Opel Corsa примерно в 17:25 ехал со стороны ул. Розы Люксембург. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не заметил и сбил девушку, которая в это время начинала пересекать проезжую часть.

По информации инспектора ГАИ Андрея Осадчука, светоотражающих элементов на тёмной одежде пострадавшей не было. С ушибами и возможным переломом одного или нескольких позвонков она была госпитализирована в Речицкую ЦРБ.





Вторая авария произошла на перекрестке улиц Гомельской и Энергетиков спустя 20 минут, в 17:45. Водитель ВАЗ 2106 совершил наезд на мужчину, который, как и девушка в предыдущем случае, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в темной одежде и без фликеров.





Как рассказал водитель «Жигулей», он ехал со стороны путепровода по ул. Гомельской. Скорость при этом была небольшой.

Значительный водительский стаж при подъезде к пешеходному переходу продиктовал посмотреть по сторонам.

По направлению взгляда слева внимание на себя обратила девушка, которая стояла на обочине и разговаривала по телефону.

Впереди же во встречном направлении стоял автомобиль с включенным левым указателем поворота. На второстепенной дороге слева (ул. Заводская) также стоял автомобиль, который дожидался своей очереди для проезда перекрестка.

Злая игра слепящего света, бликов и отражений превратила пешехода-мужчину, появившегося из-за спины разговаривающей по телефону девушки, в мелькнувшую на дороге тень. Среагировать на неё водитель не успел.

Произошел наезд. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте...





В заключение хотелось бы обратить внимание читателей на несколько выдержек из пунктов Правил, каждый из которых, как известно, «написан кровью»:

Глава 14 ПДД. Пешеходные переходы и остановочные пункты маршрутных транспортных средств

116. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.

Глава 4 ПДД. Права и обязанности пешеходов

17.1. При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом (элементами).

17.2. Пешеход обязан переходить проезжую часть дороги по надземному пешеходному переходу, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен.

Берегите себя и своих близких.