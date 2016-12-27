Воскресным вечером 25 декабря, в 17:55, в Речицкий РОЧС поступил вызов на пожар, случившийся по ул. Залинейной в Речице.

Как выяснилось, прямо внутри гаража, принадлежащего гражданину М., загорелся автомобиль Mercedes 124. Авто было поставлено туда на ремонт другим речичанином М. ещё в ноябре этого года. К слову, в это же время автомашина была застрахована.

Причина пожара устанавливается. Одной из версий называется нарушение правил производства огневых работ, а именно проведения полуавтоматической электросварки.



