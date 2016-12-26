Сегодня, 26 декабря, примерно в 11:30 в Речице на перекрестке улиц им. Хлуса и Сыдько произошла авария: столкнулись Mitsubishi Pajero Sport и пассажирский автобус МАЗ.

Как рассказала Dneprovec.by водитель внедорожника, она ехала со стороны ул. Трифонова. Перед перекрестком остановилась и посмотрела по сторонам. Показалось, что помех для дальнейшего движения нет: дорога была свободна. Тронулась с места. И вот тут из ниоткуда появился автобус...









Версия водителя автобуса значительно отличается. Мужчина сообщил, что он ехал по главной дороге с небольшой скоростью (около 40 км/ч). Практически перед проездом перекрестка он успел заметить, что со второстепенной дороги, не останавливаясь, выезжает автомобиль. Водитель МАЗа резко затормозил и принял вправо, пытаясь уйти от столкновения.









Возможно, именно благодаря его реакции обошлось без пострадавших и с минимальным ущербом. Удар получился скользящим. В результате ДТП автобус по касательной зацепил жилой дом, а Pagero «воткнулся» в забор напротив.

На месте происшествия работает экипаж ГАИ.







