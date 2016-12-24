Иногда случается так, что человек понимает, на что он способен, только попав в ситуации, когда решения нужно принимать незамедлительно, особенно, если от его действий зависит жизнь других. В минувшую среду в Василевичах прохожий, услышав крики о помощи, ни минуты не раздумывая бросился спасать людей из горящего дома.

Сообщение о пожаре поступило в центр оперативного управления Речицкого РОЧС в девять часов вечера. На место незамедлительно выехали 4 пожарных расчета. К приезду спасателей из-под кровли деревянного строения уже валил густой пепельно-серый дым. Дышать даже в значительном удалении от места пожара можно было с трудом.





От очевидцев стало известно, что внутри находится мужчина, который уже спас двоих человек и отправился за третьим (Позже выяснилось, что пострадавших было двое, а предполагаемый третий находился у себя дома — прим. ред.).





Пожарные помогли молодому человеку выбраться наружу и ликвидировали очаг возгорания.

Как рассказал житель Василевичей Михаил Белый — без всяких условностей герой того вечера — он шел по улице и услышал крики о помощи. Увидел, что горит дом и, узнав, что внутри находятся люди, без промедления полез ползком внутрь. Вытянул сначала мужчину, а следом и женщину, которые уже находились в бессознательном состоянии.





Прибывшими медиками была оказана первая помощь погорельцам. С ожогами 11% тела мужчина был госпитализирован сначала в Василевичскую городскую больницу, а затем в Речицкую ЦРБ. Женщина в стационарном лечении не нуждалась.





Как сообщил Dneprovec.by старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Речицкого РОЧС Виктор Кийко, предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнём. Вполне возможно, что свою роковую роль сыграли непотушенная сигарета и злоупотребление спиртными напитками.



