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  • В Речицком районе водитель МАЗа насмерть сбил пешехода и скрылся

В Речицком районе водитель МАЗа насмерть сбил пешехода и скрылся

  • 23.12.2016, 18:32, просмотры: 2649, TUT.BY 0

Мужчина с признаками наезда автотранспортом был обнаружен 22 декабря на дороге в деревне Маладуша Речицкого района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ МВД.

При разбирательстве стало известно, что наезд был совершен в 20.35 автомобилем МАЗ. Водитель с места ДТП скрылся, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан. Им оказался 57-летний житель Речицы.

В результате наезда 48-летний пешеход, гражданин Украины, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, где в 23.30 умер. Известно, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.


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