Пенсионер из Горваля 15 декабря позастольничал с незнакомцем у себя дома, после чего обратился в милицию: протрезвев, он обнаружил, что пропали дрель, комплект постельного белья, утюг, магнитофон и кожаные куртки — две штуки.

На следующий день местный участковый отправился к пенсионеру, но так и не успел доехать до места преступления, так как ... задержал воришку. Милиционер просто обратил внимание на человека, бредущего по обочине с большой сумкой наперевес. Он остановился и попросил показать, что так усердно и сосредоточенно тащит прохожий. Там обнаружились «еще тепленькие» пропавшие вещи пожилого местного жителя.

Как прокомментировал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, подозреваемым оказался неработающий гражданин 1978 года рождения, стоящий на учете в УИИ Жлобинского РОВД, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.