В Петриковском районе вор в маске Гая Фокса пытался ограбить магазин, а потом бросился с отверткой на участкового

Сотрудники Петриковского РОВД задержали неоднократно судимого вора-рецидивиста, который совершал кражи из магазинов на территории района, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

«9 сентября участковый инспектор Владимир Шевель нес службу на территории Птичского и Мышанского сельских советов. В три часа ночи в деревне Мышанка милиционер заметил, как некто пытается проникнуть через окно в помещение магазина — была выломана решетка и выставлено стекло. В ответ на окрик “Стой, милиция!” неизвестный бросился на участкового, размахивая отверткой. На лице злоумышленника была пластиковая маска в виде человеческого лица», — рассказал Виталий Пристромов.

Между милиционером и неизвестным завязалась борьба, преступник попытался нанести удары отверткой. В какой-то момент ему удалось оттолкнуть правоохранителя и убежать. После предупреждения о возможном применении огнестрельного оружия участковый произвел предупредительный выстрел вверх, однако злоумышленника это не остановило. Об инциденте участковый незамедлительно сообщил в райотдел милиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная и поисковая группы.

«Подозреваемый был задержан через полтора часа в 3 км от деревни Мышанка возле железнодорожной станции Кацуры Калинковичского района. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи житель Лельчицкого района 1967 года рождения, освободившийся из мест лишения свободы 19 августа этого года. Мужчина имеет 8 судимостей и общий тюремный “стаж” 23 года», — отметил официальный представитель УВД.

По данному факту Петриковским районным отделом Следственного комитета в отношении нападавшего на сотрудника милиции возбуждено уголовное дело по ст.364 УК. Во время оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый указал на свою причастность к хищениям из магазинов в деревнях Птичь и Муляровка, а также к ряду краж велосипедов на территории Петриковского района.