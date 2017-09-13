Семейная пара, которая собрала за 3 часа 700 белых грибов: «Они росли везде. Страшно было ходить»

За три часа тихой охоты супружеская пара Ермоленко из городского поселка Октябрьский Гомельского района собрала около 700 белых грибов. TUT.BY связался с грибными «ударниками».





Инна Ермоленко с детства увлекается сбором грибов. Как призналась женщина, сейчас при любой удобной возможности сразу отправляются с мужем в лес.

— В этом сезоне, как только пошли грибы, так и мы с мужем в лес ходим. Я — по выходным, муж — по утрам, — рассказала Инна Ермоленко.

Свой самый крупный урожай в этом сезоне супружеская пара собрала 9 сентября. За три часа пара собрала около 700 белых грибов, а еще к ним в пакеты и ведра попали подосиновики, подберезовики, маслята.

— Грибы росли везде. Страшно было ходить. Идешь и кажется, что сейчас на гриб наступишь. Росли «семьями» по восемь, десять, двенадцать грибов. Просто дух захватывало. На следующий день муж опять пошел в лес по тем же местам, так там уже была половина деревни, потому что увидели урожай. На этот раз урожай у него был уже поменьше — всего лишь 200 белых грибов, — шутит собеседница.





Собранное семейная пара высушила и законсервировала. «Грибами запаслись: и себе, и родственникам, и друзьям хорошим, которые поленились в лес сходить», — смеется Инна.