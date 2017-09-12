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Фотофакт: супружеская пара из Октябрьского насобирали «ковер» из грибов

  • 12 сентября 2017, 16:56
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Грибники поделились своим результатами «тихой охоты» в «Одноклассниках».



«Улов» оказался приличным. За один раз супруги собрали пять пакетов, одно ведро и целую корзину лесных даров.



К слову, «грибная лихорадка» сейчас одолела все социальные сети. Мы сделали для вас подборку, в которой гомельчане делятся своими грибными успехами.


gomel.today
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Места: Октябрьский (110)

Метки: Общество (27407)

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