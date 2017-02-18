В Октябрьском оппозиционерку оштрафовали «за хулиганство» за опрос граждан для видеоблога

В милицию позвонил местный идеолог, а показания в суде в качестве свидетелей давали сотрудники райисполкома.

В суде Октябрьского района Гомельской области 17 февраля завершилось рассмотрение административного протокола, составленного местной милицией в отношении активистки ОГП, лидера «Молодых демократов» Алены Луцкович.

Месяц назад, 17 января, она вместе с блогером Андреем Пауком проводила опрос местных жителей, что милиция расценила как мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП).

В милицейском протоколе значится, что Луцкович «умышленно, беспричинно, неоднократно останавливала и приставала к гражданам, требовала ответить на ее вопросы, на просьбы граждан отстать не реагировала, чем нарушила общественный порядок и спокойствие граждан».

Активистка ОГП и блогер снимали сюжет для сообщества в социальной сети «Рудабельская паказуха». Они хотели услышать мнение местных жителей о выборах — насколько они честные и справедливые в Беларуси.

«К нам из людей никто претензий не предъявлял, никто не жаловался, что мы мешаем, пристаем. Это было в тот момент, когда работники исполкома шли с обеда. Мы спросили и их мнение, в вежливой и корректной форме. Там были и люди, которые постоянно работают в участковых и районной или окружной избирательных комиссиях, нам интересно было узнать их мнение. Они все отказались отвечать. Я думаю, их смутил наш вопрос, они обиделись», — прокомментировала Луцкович.

«Преградила дорогу к рабочему месту»

В милицию звонок о «назойливых приставаниях к гражданам» поступил от заместителя начальника отдела идеологической работы Сергея Заричного. Позже он давал показания, что 17 января, возвращаясь с обеда в райисполком, заметил на центральной площади Андрея Паука и Алену Луцкович, которые «производили некий опрос граждан».

«О чем они их спрашивали, мне неизвестно. Я заметил, что некоторые граждане не хотят с ними общаться, пытаясь их обойти. На это Паук с Луцкович вставали перед ними, тем самым не давая пройти. Решив, что своими действиями они нарушают общественный порядок, пристают к гражданам, я обратился в милицию», — объяснил свои действия идеолог.

Милиция провела опрос обиженных граждан, которых было трое, и все они — сотрудники райисполкома. Опрос проводил заместитель начальника РОВД Сергей Воробьев. Показания чиновников были похожи, а в некоторых частях — одинаковые.

К примеру, и начальник отдела организационно-кадровой работы Татьяна Семенец, и начальник управления по труду, занятости и социальной защите Татьяна Габинетова, и главный специалист отдела архитектуры и строительства Ирина Дулуб написали собственноручно, что после «назойливых приставаний» Луцкович у них было нарушено «эмоциональное спокойствие, что повлияло на осуществление трудовой деятельности».

Татьяна Габинетова пожаловалась в милицию, что Луцкович «резким движением преградила мне движение на работу в здание РИК и стала пихать мне в лицо микрофон для того, чтобы я ответила на вопрос «Верю ли я, что наши выборы честные и справедливые».

Активистка ОГП, по словам чиновницы, не представилась, кто она такая, по какому поводу берет свое интервью, «и против моей воли, не спросив разрешения стала задавать вопросы, преградив тем самым дорогу к рабочему месту, требовала ответов на заданные вопросы».

Аналогичные пояснения — «против моей воли Луцкович стала задавать вопросы» — дала милиции и Татьяна Семенец.

Их коллега Ирина Дулуб изложила на бумаге инцидент так: «Честно говоря, увидев Луцкович и Паука, мне уже неприятно было идти на работу, так как я уже про себя подумала, что они обязательно захотят взять у меня интервью».

«Поэтому, если бы был другой вход в райисполком, я бы направилась туда, чтобы обойти их стороной. Однако если нет другого пути, и на работу идти надо, я направилась в их сторону», — объясняла главный специалист отдела.

Когда же Дулуб «направилась в их сторону», то и правда — «около первой плиты возле памятника "Борцам за советскую власть" меня встретила Луцкович и против моей воли стала задавать вопросы».

Протокол весомее фактов

Судья Людмила Гормаш вынесла решение: Луцкович виновна в мелком хулиганстве, так как «умышленно, беспричинно, назойливо, неоднократно останавливала и приставала к гражданам, требовала ответить на ее вопросы, на просьбы граждан оставить их в покое не реагировала, чем нарушила общественный порядок и спокойствие граждан».

Лидер «Молодых демократов» на суде вину не признала и в качестве своей невиновности предоставила видеозапись того злополучного опроса. Но суд пришел к выводу, что «вина Луцкович, несмотря на отрицание ею вины, полностью подтверждается протоколом об административном правонарушении, показаниями свидетелей, материалами дела».

Видео опроса суд не принял во внимание, так как «запись прерывная, зафиксирована в отношении каждого гражданина раздельно, следовательно, не является полной фиксацией».

Луцкович была наказана штрафом в 15 базовых величин, то есть 345 рублей.

Активистка расценивает действия милиции как преследование по политическим мотивам.

«Чиновники у нас как каста неприкасаемых, к ним нельзя подходить, нельзя задавать вопросы. С другой стороны, у них очень слабая психика, раз после одного вопроса о выборах они потеряли эмоциональное спокойствие и не смогли работать. При приеме на работу проходят медкомиссию, может, им повторно нужно обследоваться у специалистов, и при таких проблемах обращаться к медикам, а не милиционерам?» — прокомментировала решение суда Луцкович.

Самые ранимые чиновники страны

Работники Октябрьского райисполкома действительно очень обидчивы и легко теряют эмоциональное спокойствие.

Так, в январе суд Центрального района Гомеля рассмотрел административный протокол, составленный работниками Октябрьского РОВД в отношении гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского по статье 9.3 КоАП (оскорбление). В милицию обратилась управляющая делами Октябрьского РИК Валентина Шлапакова. Чиновница утверждала, что фрилансер оскорбил ее, назвав «рабом».

В протоколе милиции говорилось, что 14 декабря Константин Жуковский, находясь на центральной площади Октябрьского, «в ходе возникшего диалога» высказывал в адрес Валентины Шлапаковой «различного рода оскорбления, чем умышленно унизил честь и достоинство последней в неприличной форме».

В итоге судья вынесла решение прекратить административное дело в связи с отсутствием в действиях Жуковского состава правонарушения, так как слово «раб» не является оскорблением,пишут Naviny.by.