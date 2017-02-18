В Октябрьском оппозиционерку оштрафовали «за хулиганство» за опрос граждан для видеоблога

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  • 18 февраля 2017, 10:41
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В милицию позвонил местный идеолог, а показания в суде в качестве свидетелей давали сотрудники райисполкома.

В суде Октябрьского района Гомельской области 17 февраля завершилось рассмотрение административного протокола, составленного местной милицией в отношении активистки ОГП, лидера «Молодых демократов» Алены Луцкович.

Месяц назад, 17 января, она вместе с блогером Андреем Пауком проводила опрос местных жителей, что милиция расценила как мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП).

В милицейском протоколе значится, что Луцкович «умышленно, беспричинно, неоднократно останавливала и приставала к гражданам, требовала ответить на ее вопросы, на просьбы граждан отстать не реагировала, чем нарушила общественный порядок и спокойствие граждан».

Активистка ОГП и блогер снимали сюжет для сообщества в социальной сети «Рудабельская паказуха». Они хотели услышать мнение местных жителей о выборах — насколько они честные и справедливые в Беларуси.

«К нам из людей никто претензий не предъявлял, никто не жаловался, что мы мешаем, пристаем. Это было в тот момент, когда работники исполкома шли с обеда. Мы спросили и их мнение, в вежливой и корректной форме. Там были и люди, которые постоянно работают в участковых и районной или окружной избирательных комиссиях, нам интересно было узнать их мнение. Они все отказались отвечать. Я думаю, их смутил наш вопрос, они обиделись», — прокомментировала Луцкович.

«Преградила дорогу к рабочему месту»

В милицию звонок о «назойливых приставаниях к гражданам» поступил от заместителя начальника отдела идеологической работы Сергея Заричного. Позже он давал показания, что 17 января, возвращаясь с обеда в райисполком, заметил на центральной площади Андрея Паука и Алену Луцкович, которые «производили некий опрос граждан».

«О чем они их спрашивали, мне неизвестно. Я заметил, что некоторые граждане не хотят с ними общаться, пытаясь их обойти. На это Паук с Луцкович вставали перед ними, тем самым не давая пройти. Решив, что своими действиями они нарушают общественный порядок, пристают к гражданам, я обратился в милицию», — объяснил свои действия идеолог.

Милиция провела опрос обиженных граждан, которых было трое, и все они — сотрудники райисполкома. Опрос проводил заместитель начальника РОВД Сергей Воробьев. Показания чиновников были похожи, а в некоторых частях — одинаковые.

К примеру, и начальник отдела организационно-кадровой работы Татьяна Семенец, и начальник управления по труду, занятости и социальной защите Татьяна Габинетова, и главный специалист отдела архитектуры и строительства Ирина Дулуб написали собственноручно, что после «назойливых приставаний» Луцкович у них было нарушено «эмоциональное спокойствие, что повлияло на осуществление трудовой деятельности».

Татьяна Габинетова пожаловалась в милицию, что Луцкович «резким движением преградила мне движение на работу в здание РИК и стала пихать мне в лицо микрофон для того, чтобы я ответила на вопрос «Верю ли я, что наши выборы честные и справедливые».

Активистка ОГП, по словам чиновницы, не представилась, кто она такая, по какому поводу берет свое интервью, «и против моей воли, не спросив разрешения стала задавать вопросы, преградив тем самым дорогу к рабочему месту, требовала ответов на заданные вопросы».

Аналогичные пояснения — «против моей воли Луцкович стала задавать вопросы» — дала милиции и Татьяна Семенец.

Их коллега Ирина Дулуб изложила на бумаге инцидент так: «Честно говоря, увидев Луцкович и Паука, мне уже неприятно было идти на работу, так как я уже про себя подумала, что они обязательно захотят взять у меня интервью».

«Поэтому, если бы был другой вход в райисполком, я бы направилась туда, чтобы обойти их стороной. Однако если нет другого пути, и на работу идти надо, я направилась в их сторону», — объясняла главный специалист отдела.

Когда же Дулуб «направилась в их сторону», то и правда — «около первой плиты возле памятника "Борцам за советскую власть" меня встретила Луцкович и против моей воли стала задавать вопросы».

Протокол весомее фактов

Судья Людмила Гормаш вынесла решение: Луцкович виновна в мелком хулиганстве, так как «умышленно, беспричинно, назойливо, неоднократно останавливала и приставала к гражданам, требовала ответить на ее вопросы, на просьбы граждан оставить их в покое не реагировала, чем нарушила общественный порядок и спокойствие граждан».

Лидер «Молодых демократов» на суде вину не признала и в качестве своей невиновности предоставила видеозапись того злополучного опроса. Но суд пришел к выводу, что «вина Луцкович, несмотря на отрицание ею вины, полностью подтверждается протоколом об административном правонарушении, показаниями свидетелей, материалами дела».

Видео опроса суд не принял во внимание, так как «запись прерывная, зафиксирована в отношении каждого гражданина раздельно, следовательно, не является полной фиксацией».

Луцкович была наказана штрафом в 15 базовых величин, то есть 345 рублей.

Активистка расценивает действия милиции как преследование по политическим мотивам.

«Чиновники у нас как каста неприкасаемых, к ним нельзя подходить, нельзя задавать вопросы. С другой стороны, у них очень слабая психика, раз после одного вопроса о выборах они потеряли эмоциональное спокойствие и не смогли работать. При приеме на работу проходят медкомиссию, может, им повторно нужно обследоваться у специалистов, и при таких проблемах обращаться к медикам, а не милиционерам?» — прокомментировала решение суда Луцкович.

Самые ранимые чиновники страны

Работники Октябрьского райисполкома действительно очень обидчивы и легко теряют эмоциональное спокойствие.

Так, в январе суд Центрального района Гомеля рассмотрел административный протокол, составленный работниками Октябрьского РОВД в отношении гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского по статье 9.3 КоАП (оскорбление). В милицию обратилась управляющая делами Октябрьского РИК Валентина Шлапакова. Чиновница утверждала, что фрилансер оскорбил ее, назвав «рабом».

В протоколе милиции говорилось, что 14 декабря Константин Жуковский, находясь на центральной площади Октябрьского, «в ходе возникшего диалога» высказывал в адрес Валентины Шлапаковой «различного рода оскорбления, чем умышленно унизил честь и достоинство последней в неприличной форме».

В итоге судья вынесла решение прекратить административное дело в связи с отсутствием в действиях Жуковского состава правонарушения, так как слово «раб» не является оскорблением,пишут Naviny.by.

Люди в материале: Алена Луцкович (4), Андрей Паук (17), Сергей Заричный (1), Сергей Воробьев (1), Татьяна Семенец (1), Татьяна Габинетова (1), Иринра Дулуб (1), Людмила Гормаш (1), Константин Жуковский (93), Валентина Шлапакова (1)

Места: Октябрьский (102)

Метки: Гражданское общество (1554), Область (3853)

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