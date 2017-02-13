19-летний житель Октябрьского района попал в тюрьму через сутки после очередного освобождения

Житель деревни Шкава в поле зрения правоохранителей попал еще в 14 лет. Говорят, на подростка, который рос в трудолюбивой и благополучной семье, дурное влияние оказал дядя, который во всех красках рассказывал о жизни за колючей проволокой.

Сначала парень залез в чужой дом и украл небольшую сумму денег. Уже будучи под следствием, он снова совершил несколько краж. Через незакрытые форточки проникал в дома сельчан и выносил все, что попадалось на глаза: электрорубанок, акустические колонки, носки, кирзовые сапоги, туфли и продукты питания. Тогда парня приговорили к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Но не прошло и месяца, как он опять полез в чужие дома и получил свой первый тюремный срок — год и три месяца. Отсидел от звонка до звонка. А сразу же после освобождения угнал иномарку, совершил несколько краж. Его арестовывали по горячим следам, но отпустили до суда под подписку о невыезде. Однако и в это время он умудрился натворить делов: выбил двери в здании молочно-товарной фермы, откуда похитил сотовый телефон и небольшую сумму денег. После чего попал в СИЗО и был приговорен к полутора годам в колонии строгого режима.

Как рассказал официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов, последнее освобождение из мест не столь отдаленных выпало на 31 декабря 2016 года. Бывшего заключенного с опаской ждала вся деревня Шкава. Сельчане даже подтрунивали над местным участковым инспектором милиции, мол, выйдет паренек на свободу, спать перестанешь. Но участковый лишь предупреждал деревенских жителей, чтобы повесили замки на сараи, да получше спрятали ценности.

И, казалось бы, перед Новым годом у парня появился шанс начать все с чистого листа. Вот только прожил он по закону всего сутки. Уже 2 января совершил сразу три преступления. Так, он залез в дом к односельчанину, где украл четыре блока сигарет, три блока жевательных резинок, две сумки и две пары перчаток. В двух других случаях поживиться преступнику было не чем.

Теперь молодого сельчанина ждет очередной суд и лишение свободы. А местные жители вздохнули спокойно.