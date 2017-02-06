Блогер-правдоруб из Октябрьского: Наши чиновники чувствуют себя панами, они реально зажрались

Наше государство само не верит в свои символы, стабильность и процветание, только административно-силовым методом заставляет поверить в это всех, а главный кукловод постоянно дает поводы для насмешек и шуток. В такой сюрреалистической Беларуси есть все условия для развития протеста, протестной рок-музыки и политических иронических проектов.

Житель посёлка Октябрьский (прежняя Рудобелка) Андрей Паук вот уже несколько лет держит в напряжении местные власти: он записывает видеоролики о местной жизни и проблемах райцентра и распространяет их в соцсетях.

«Белорусский партизан» поинтересовался у народного журналиста, насколько сложно расшевелить белорусов в глубинке и может ли политический троллинг и юмор быть оружием против произвола властей.

— Вы придумали и администрируете группу «Рудобельская показуха». Расскажите подробнее про свой проект.

— Октябрьский — это место, забытое Богом, край лесов и болот, где в силу своей суеверности, ограниченности и боязливости народ дает повод чиновникам злоупотреблять служебным положением и культивировать послушание. В результате этого такому человеку как я есть раздолье, потому что если ты можешь говорить правду, то всегда будешь на контрасте. Отсюда и появилась площадка «Рудобельская показуха».

Показуха — слово, которое постоянно крутилось у меня в голове, потому что куда не приди, в какую газету не глянь — везде этот розовый мир, утопия, которая никак не согласуется с реалиями, поэтому я просто начал выражать свои мысли.

Сначала «Рудобельскую показуху» я создал как площадку для своего песенного творчества, потом оказалось, что нам есть о многом поговорить, в группу стали присоединяться люди. Власти активно на это отреагировали, недавние события показали, что им очень не все равно, что есть такая инициатива, которой симпатизируют люди. Они даже пытались сделать свои фейковые «рудобельские показухи», но у них ничего не вышло. Теперь «Рудобельская показуха» интересна не только в нашем регионе, но и за его пределами.

Наши чиновники чувствуют себя панами, они реально зажрались и не могут поверить, что они работают на народ, что это мы им платим зарплату, и у них проявляется такое возмущение и удивление, что они должны показывать результат, должны отчитываться перед нами. С молчаливого согласия рудобельцев мы сами докатились до этого.

«Рудобельская показуха» как горькая пилюля, ее нужно есть, всем неприятно, неудобно, но как иначе? Мои друзья говорят, мол, я стал радикалом, но я не нарушаю никаких законов, просто все показываю как есть. Людям неудобно от того, что они не могут себе позволить говорить правду, им неудобно слышать то, как все есть на самом деле. Нужно понимать специфику людей, живущих в глубинке. Они какие-то несчастные, ничего не видели, никуда не выезжали. У меня есть идея, чтобы вывозить рудобельцев в Литву или Польшу, показывать другие страны, достижения демократического общества, открытость и доступность власти.

— Чем меньше населенный пункт, тем большую вседозволенность ощущают местные чиновники. Не опасались их мести?

— Есть моменты, когда страшно. Я боюсь, но лучше жалеть о том, что ты сделал, чем о том, что не сделал. И одно дело бояться не зная чего, другое — сделать и посмотреть, а правильно ли я боялся, и как показывает практика — бояться не стоит.

Я дал себе установку, что я могу принести пользу, что я человек, который может изменить мир, то пространство, в котором я живу. Я в себе уверен. По своему опыту я вижу, что гражданская активность может изменять людей, их взгляды на порядок вещей. Для Беларуси эта проблема актуальна, потому что мы живем в сюрреалистическом мире. Нам придумывают какие-то блага, в которые мы должны верить. Адепты секты под названием «Республика Беларусь» хотят в это верить, хотят жить в этом розовом мире. А я не хочу. Мне приятно быть бунтарем. Здесь есть момент тщеславия. Да, я человек самолюбивый, я получаю удовольствие от того, что будоражу сознание людей. Я — артист-провокатор, и мне это нравится.

— А родные и друзья поддерживают?

— Мама очень скандалит по этому поводу. Она сама правдорубка и ей досталось в свое время. Она разочаровалась, что была одна в поле не воином, ее много кто обидел из начальников. Ей очень страшно за своих детей, внуков, а это открытое противостояние с властью ее еще больше пугает. Она не может найти уверенности в том, что я на правильном пути.

Жена меня очень поддерживает. Она и замуж за меня вышла, потому что я такой, не похожий на серую массу.

Друзей моих можно охарактеризовать как латентных оппозиционеров. Но в силу того, что они работают на государственной работе, или у кого-то частный бизнес, они зависят от нравоучений родителей либо от того положения, в котором находятся. Они не могут пойти ва-банк. Им есть что терять.

Некоторые люди пишут мне в личных сообщениях благодарности. Всем интересно наблюдать, как развиваются события. Когда встречаю людей, они рассказывают, что, например, каждую неделю чиновники собирают совещания, где разбираются публикации «Показухи», это обсуждают, принимают какие-то решения. Я чувствую симпатию от людей. Всем страшно, но всем интересно, они одним глазом из своих норок наблюдают. Но находятся и смелые люди, которые могут заявить о несправедливости, могут это обсудить. Реакция властей всегда очень быстрая, они что-то всегда предпринимают.

— Были ли какие-то репрессии со стороны власти?

— Мне не дают помещение для предпринимательской деятельности. Помещений много, но всегда находятся какие-то надуманные отмазки. Приезжал депутат, я просил у него решить вопрос, он обещал, но так ничего не дали. Говорят, что есть негласное указание помещения мне не давать. Такими негласными указаниями мы и живем.

Одно время меня очень активно штрафовала милиция, постоянно ища повод. Есть информация из источников, что начальник милиции лично давал своим подчиненным разнорядки на меня. Меня провоцировали на дезинформацию, один раз это удалось, и меня оштрафовали за клевету на 2 млн 100 тысяч. Это был полезный опыт.

В районке выходили две публикации, очерняющие меня. Но они меня никак не очернили, а только добавили популярности. БРСМ-овские троли работают в группе. У нас людей за лайки иногда вызывают «на ковер» и отчитывают за комментарии. Учителям всем запрещено там хоть как-то проявляться. Были попытки запретить даже в группу заходить. Но это абсурдно, поэтому есть указание — если и заходите, то ничего не лайкайте и не комментируйте. И если в группе в каких-то опросах голосуют учителя, то понятно, что это уже подосланные люди, это что-то заказное. Выглядит смешно. Но я чувствую, что они беззащитны.

— Насколько тяжело расшевелить людей в глубинке?

— Люди очень инертные, забитые, суеверные, боязливые, но здесь не стоит цели сделать Майдан или революцию. Государство само все делает, чтобы это произошло. Стоит задача, чтобы люди сами себя защищали. Они мне пишут хвалебные сообщения, ты наш лидер, ты наш депутат, я им говорю, что нам не нужен никакой лидер, умейте сами за себя постоять, умейте сказать «нет», когда вам что-то не нравится. Когда мы не будет молчать и будем выражать свое мнение, тогда власти не смогут злоупотреблять своим служебным положением.

Мне хочется, чтобы рудобельцы могли постоять за себя. Тогда это будет гражданское общество, а когда общество будет активное, тогда мы сможем реально управлять своей страной. Наша инициатива может приносить плоды. Мы можем работать на пользу района, можем чувствовать себя полезными и нужными. Сейчас же мы только прислуга, которая обслуживает этот режим и чиновников.

Рудобельцы неуютно себя чувствуют, потому что понимают, что себя не уважают. Когда они боятся, они себя не уважают, и осознавать это им неприятно. Быть человеком, даже если тебя репрессируют, быть настоящим, честным лучше, чем быть тварью дрожащей.

— А есть ли среди рудобельцев те, кто не согласен с вашей позицией?

— В основном резко несогласные — это чиновники. Но у них нет аргументов. Они будут говорить так, как их научили по методичке. Но все же видят, какое сейчас положение, что происходит. Делали недавно опрос с Аленой Луцкович у райисполкомовских чиновников, верят ли они что выборы честные. Все они ответили, что честные. Если в народ пойти — ответ противоположный. За этот опрос на Алену составили протокол, при чем оцените степень трусости наших чиновников — милиция не хочет говорить, кто заявитель. Чиновники стесняются того, что они не правы. У них есть такой приказ — вас надо как-то наказать, но они понимают, что делают что-то не то. Они боятся, что их обсуждают. Время их господства закончилось. Им страшно.

— Вы принимали участие в выборах, называли себя скоморохом и шутом. Зачем?

— Выборы — хорошая площадка, чтобы показать свое творчество. У меня есть песни, стишки на этот счет. Можно сделать шоу. А выборы у нас такое скучное неинтересное занятие. Люди на это внимания не обращают. А если подойти к этому творчески и с огоньком, то они могут и посмеяться. Юмор — то, что разрушает страх. А страха у нас много. Почему я и участвовал, используя выборы в свою пользу. Но не жду от выборов ничего такого.

— То есть не хотели бы всерьез заняться политикой?

— В политику я хотел бы попасть, но кто мне даст? Это весело, можно быть шутом. Кто у нас самый большой шут в политике? Он дает пример, как нужно себя вести. Пример для наших детей, наших людей. Я вот тоже беру с него пример, можно нести что угодно, любую чушь.

— Подобные ироничные проекты как «Рудобельская показуха», акции — насколько они эффективны в нашей белорусской действительности?

— Эта ниша у нас совершенно свободная. Не знаю, почему у нас политическая сатира никак не развивается. Вот мы пробуем сейчас делать передачу «Хорошие новости». Из того мрака, что вокруг, мы берем и делаем хорошее, оправдываем это для того, чтобы у простых людей возник диссонанс. Действуем от противного.

Это эффективно. Кто-то сказал, что Совесткий Союз развалился, потому что в стране начали шутить, появились юмористы. Народ же у нас очень запуган, политика нам подается сухой и неинтересной, на самом же деле это очень интересно, общество наше очень политизировано. Всегда и во всем можно найти политику, даже если человек говорит, что он аполитичен — сдаешь ли деньги на ремонт в школе, занимаешься благотворительностью, собираешь подписи чтобы построили дорожки около детского сада. У нас если проявляешь гражданскую активность — значит оппозиционер, и это тоже политика. Для людей это все страшно, а юмор разбавляет ситуацию. Они не должны заморачиваться, пускай с легкостью на это все смотрят. Главный кукловод дает нам пищу и поводы для насмешек и шуток. Каждый школьник уже стебется с того, что происходит. Я иногда думаю, что его делают шутом специально. Так все плохо, что пускай посмеется народ перед смертью.

— В 2012 году вы скандально прославились как автор хита «Я из деревни», который исполнила 13-летняя рудобельская школьница Ксения Дегелько. Тогда песня о любви к Родине, стабильности, процветании и Ледовом дворце просто взорвала белорусский сегмент интернета. Это был ваш первый громкий политический троллинг?

— Это была идеологическая диверсия. Все повелись, потому что пошло от государственной организации — БРСМ. У меня до этого были попытки провокаций, а здесь все удачно закрутилось. Вообще я был удивлен, что это кому-то интересно. Я не рассчитывал, что все так закрутится, что диссонанс так сыграет свою роль. Один я понимал, что происходит, а все остальные делали с душой. Было действительно весело. Я увидел, что на таком «патриотизме» можно играть, они такие слепые, такие примитивные, что скажи им так, как по телевизору, они и рады. А мне хорошо, несите попкорн, я понаблюдаю. Теперь же время прошло, и сама Ксюша даже не против, что я прямо называю это диверсией.

Я хотел бы и дальше работать в этом направлении, есть еще идеи для диверсий. Но не могу найти людей, которые делали бы это со мной.

Наше государство само дает почву для этих вещей. Оно само не верит в свои символы, свою стабильность и процветание, только административно-силовым методом заставляет поверить в это всех. Твори не хочу. Сейчас есть условия для протеста, для протестной рок-музыки. Обстановка в Беларуси раскачивается, не знаю для чего. Но попробуй тех белорусов расшевели. Происходят интересные события, нужно быть активными, небезразличными, потому что никому мы не нужны. Вот я говорю, рудобельцы, если вы не хотите за себя постоять, то вы никому не нужны. Нужно быть активными, и тогда победа будет за нами.