За оскорбление пограничника жителю Наровлянского района дали год исправительных работ

Нетрезвый мужчина отказался предъявить документы на право пребывания в пограничной зоне и стал фигурантом уголовного дела.

К исправительным работам сроком на один год приговорили 32-летнего жителя агрогородка Вербовичи Наровлянского района за оскорбление пограничников, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

Инцидент произошел в ноябре. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, отказался предъявить документы на право пребывания в погранзоне и стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминировали оскорбление представителя власти. Суд признал обвинения обоснованными и определил наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 15% заработка.

Всего же в минувшем году на участке ответственности Мозырского погранотряда зафиксировано более десятка случаев неповиновения представителям власти, которые находились при исполнении своих служебных обязанностей по охране госграницы, уточнили в ГПК. Виновные понесли административную ответственность в виде штрафов.

Год назад четыре месяца ограничения свободы с отсрочкой на два года за оскорбление польского пограничника получил еще один белорус. По словам пострадавшей стороны, белорус, ожидавший очереди на выезд из Польши, «вел себя высокомерно» и «не соблюдал правила нахождения на пункте пропуска».