Фотофакт: из-за неосторожности при курении при пожаре в Наровлянском районе сгорели три человека
- 13 февраля 2017, 09:01
- 1201
- 0
фото: МЧС, gomel.today
Места: Наровля (110)
Метки: Происшествия (10063), Область (3831)
Фотофакт: на кольце Кирова — Советская произошла авария, водители ищут свидетелей ДТП
Как выглядит паспортный контроль на границе Беларуси и России
Леонид Судаленко: Возмущение декретом о «тунеядцах» гораздо сильнее, чем кажется властям
Самое обсуждаемое
В Донбассе убит командир сепаратистов Гиви
Леонид Судаленко: Возмущение декретом о «тунеядцах» гораздо сильнее, чем кажется властям
На что потрачены средства от гомельских тунеядцев
В Гомеле состоится первый суд против декрета «о тунеядцах»
Фотофакт: хулиганы в Гомеле испортили краской автомобиль
Фотофакт: на кольце Кирова — Советская произошла авария, водители ищут свидетелей ДТП
Топ-10 идей для Гомеля, которые стоило бы реализовать