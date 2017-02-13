Фотофакт: из-за неосторожности при курении при пожаре в Наровлянском районе сгорели три человека

Трагедия произошла в деревне Конотоп.

Рано утром спасатели Наровлянского районного отделения по чрезвычайным ситуациям получили сообщение о пожаре в жилом доме по улице Корзуна в деревне Конотоп Наровлянского района.

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили сильно задымленный дом, а в нем — трех погибших при пожаре граждан: хозяйки дома 1955 года рождения, ее сожителя 1960 г.р., а также их гостя 1956 г. р.

Предварительная версия причины трагедии — неосторожность при курении. Однако окончательный вердикт органам еще предстоит вынести: делом занялись милиция, Следственный комитет и государственный комитет судебных экспертиз.



