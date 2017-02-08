В Наровле судят мужчину за убийство двух пожилых человек

Гомельский областной суд в выездном заседании в Наровле приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению мужчины в убийстве двух человек, сообщила корреспонденту БелТА пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Как сообщалось ранее, тела пожилых мужчины и женщины были обнаружены 5 марта 2016 года в частном домовладении в Наровле. Убитыми оказались 61-летний брат и его 59-летняя сестра, которые вместе проживали в доме. Вскоре был задержан и подозреваемый в совершении убийства — 32-летний житель Наровли, который проживал неподалеку. Известно также, что мужчина ранее был судим за кражу, а в несовершеннолетнем возрасте — за убийство.

Ольга Барсукова проинформировала, что обвиняемый свою вину признал частично. По словам мужчины убивать он не хотел: пришел к соседям за ножницами, чтобы постричь отца, однако погибший на него напал, и мужчине пришлось защищаться.

Житель Наровли обвиняется в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью (п.1, 6, 16 ч.2 ст.139 УК).