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В Мозыре у пьяного водителя, который спал в своем авто, украли акустическую систему

  • 14 сентября 2017, 17:56
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Мозырянин заснул в своем автомобиле. Во время его безмятежного сна, неизвестный злоумышленник из багажника транспортного средства похитил акустическую систему.

28-летний мозырянин поехал на автомобиле в гости к другу в соседний микрорайон. Встреча была бурной и теплой, даже скорее горячей. Приятели на протяжении всего дня употребляли спиртные напитки. После спустились в автомобиль, чтобы продолжить. Фоном служила музыка из магнитолы. Владелец авто заснул, друг не смог его разбудить и вернулся домой.

В это время неизвестный злоумышленник воспользовался безмятежным сном хозяина и свободным доступом к транспортному средству и похитил из багажника акустическую систему.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».


Телеканал Мозырь

Места: Мозырь (1760)

Метки: Авто (4399), Криминал (8489), Область (4505)

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