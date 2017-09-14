В Мозыре у пьяного водителя, который спал в своем авто, украли акустическую систему

Мозырянин заснул в своем автомобиле. Во время его безмятежного сна, неизвестный злоумышленник из багажника транспортного средства похитил акустическую систему.

28-летний мозырянин поехал на автомобиле в гости к другу в соседний микрорайон. Встреча была бурной и теплой, даже скорее горячей. Приятели на протяжении всего дня употребляли спиртные напитки. После спустились в автомобиль, чтобы продолжить. Фоном служила музыка из магнитолы. Владелец авто заснул, друг не смог его разбудить и вернулся домой.

В это время неизвестный злоумышленник воспользовался безмятежным сном хозяина и свободным доступом к транспортному средству и похитил из багажника акустическую систему.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».