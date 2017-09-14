Окнаград 13/09 - 19/09:
Епрофи 11/09 - 17/09:

Мозырские пограничники с применением силы задержали украинца без документов

  • 14 сентября 2017, 09:18
  • 202
  • 0



Утром 13 сентября мозырские пограничники во время обхода участка на направлении Дзержинск — Обсич в 50 метрах от границы с Украиной обнаружили неизвестного мужчину. Увидев наряд, он попытался убежать, но был задержан, сообщает Госпогранкомитет.

При задержании пограничники были вынуждены применить физическую силу и спецсредства — мужчина оказал активное сопротивление.

Выяснилось, что нарушитель — гражданин Украины без документов. О данном инциденте была уведомлена украинская сторона.

Мужчину доставили на пограничную заставу для разбирательства. Ему грозит административный арест и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.


TUT.BY

Места: Мозырь (1759)

Метки: Происшествия (10822), Область (4500)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 14/09 - 14/09:

Самое читаемое