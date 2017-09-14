Мозырские пограничники с применением силы задержали украинца без документов
- 14 сентября 2017, 09:18
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Места: Мозырь (1759)
Метки: Происшествия (10822), Область (4500)
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