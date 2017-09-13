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В Мозыре пенсионерка готовила обед и получила смертельные ожоги

  • 13 сентября 2017, 18:25
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Спустя несколько дней 85-летняя женщина скончалась в больнице.

6 сентября в больницу с термическими ожогами была госпитализирована пожилая мозырянка. Женщину в своей квартире обнаружил сын. Вызвал медиков. Спустя три дня пострадавшая скончалась. По факту смерти следователи проводят проверку и склоняются к версии, что это был несчастный случай.

Предварительно, 85-летняя женщина готовила обед на плите. Пока неизвестно как, но огонь перекинулся на ее одежду. В результате мозырянка получила многочисленные ожоги


Телеканал Мозырь
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Места: Мозырь (1758)

Метки: Происшествия (10820), Область (4499)

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