В Мозыре пенсионерка готовила обед и получила смертельные ожоги

Спустя несколько дней 85-летняя женщина скончалась в больнице.

6 сентября в больницу с термическими ожогами была госпитализирована пожилая мозырянка. Женщину в своей квартире обнаружил сын. Вызвал медиков. Спустя три дня пострадавшая скончалась. По факту смерти следователи проводят проверку и склоняются к версии, что это был несчастный случай.

Предварительно, 85-летняя женщина готовила обед на плите. Пока неизвестно как, но огонь перекинулся на ее одежду. В результате мозырянка получила многочисленные ожоги