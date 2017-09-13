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В Мозыре турецкая фура сбила пешехода на неосвещенной улице

  • 13 сентября 2017, 18:02
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Сегодня утром на улице Мира произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Следователи проводят проверку.

В среду рано утром в пятом часу, когда не горели фонари, на улице Мира в районе пешеходного перехода фура сбила мужчину. С многочисленными ушибами и травмами его доставили в реанимацию. Водитель большегруза — гражданин Турции —
вез текстиль в Россию транзитом через Беларусь. Сейчас его маршрут на неопределенное время прервался в Мозыре.

Пострадавший — 58-летний житель Романовки.

Гражданин Турции задержан до выяснения всех обстоятельств, общение с ним затруднено из-за языкового барьера. Русским он не владеет, английским тоже, а в Мозыре переводчиков с турецкого не нашли.

Следователи ожидают приезда специалиста из столицы. Предварительно, водитель на момент совершения ДТП был трезв.


Телеканал Мозырь
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Места: Мозырь (1758)

Метки: Авто (4397), Происшествия (10820)

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