В Мозыре турецкая фура сбила пешехода на неосвещенной улице

Сегодня утром на улице Мира произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Следователи проводят проверку.

В среду рано утром в пятом часу, когда не горели фонари, на улице Мира в районе пешеходного перехода фура сбила мужчину. С многочисленными ушибами и травмами его доставили в реанимацию. Водитель большегруза — гражданин Турции —

вез текстиль в Россию транзитом через Беларусь. Сейчас его маршрут на неопределенное время прервался в Мозыре.

Пострадавший — 58-летний житель Романовки.

Гражданин Турции задержан до выяснения всех обстоятельств, общение с ним затруднено из-за языкового барьера. Русским он не владеет, английским тоже, а в Мозыре переводчиков с турецкого не нашли.

Следователи ожидают приезда специалиста из столицы. Предварительно, водитель на момент совершения ДТП был трезв.