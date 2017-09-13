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Мозырянин познакомился с 28-летней гомельчанкой, которая обворовала и ухажера, и его друга

  • 13 сентября 2017, 16:28
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Мозырянин познакомился с 28-летней жительницей Гомеля, которая впоследствии обворовала ухажера и его друга. Злоумышленница задержана.

Все начиналось весьма романтично. 28-летний мозырянин познакомился на улице с девушкой, разговорились и так за общением провели всю ночь, гуляя по городу. Уже под утро встретили знакомого возле ночника. Мужчина пригласил пару в гости, предварительно закупились водкой и пивом. Банкет закончился тем, что ухажер и его друг заснули, девушка, не долго думая, схватила мобильные телефоны своих собутыльников, а также ноутбук и скрылась. Наутро с похмелья разочарованные в женском поле мужчины обратились в милицию.

Потерпевшие только помнили имя-отчество злоумышленницы, которая, видимо, в общении держала дистанцию. Раскрыть преступление в кратчайшие сроки помогло то, что воровка наследила в квартире. Именно по отпечаткам пальцев вычислили подозреваемую. Она задержана. 

28- летняя гомельчанка уже не единожды была судима за аналогичные преступления. 


Телеканал Мозырь
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Места: Гомель (20242), Мозырь (1758)

Метки: Криминал (8484), Область (4499)

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