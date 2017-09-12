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В Мозыре пенсионер пошел за грибами и провалился в ров, спустя сутки его нашли родственники

  • 12 сентября 2017, 18:36
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Мозырян охватила грибная лихорадка. 68-летний пенсионер, который после перенесенного инсульта получил вторую группу инвалидности, решил отправиться на тихую охоту. Супруга была против, но увлеченный грибник настоял на своем.

Рано утром он пошел в лес, расположенный недалеко от города. Жена стала бить тревогу поздно вечером, пенсионер не вернулся, мобильный телефон был вне зоны доступа. Женщина обратилась в милицию.

На следующее утро грибника нашли родственники. Поиски они проводили в излюбленных грибных местах пенсионера. Оказалось, пожилой мужчина провалился в ров и не мог выбраться самостоятельно.

С начала грибного сезона регулярно поступают сообщения о пропаже любителей тихой охоты. И, к сожалению, не все истории имеют счастливый конец


Телеканал Мозырь
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Места: Мозырь (1754)

Метки: Происшествия (10811), Область (4490)

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