В Мозырском районе на пожаре погибли мать и сын

Вечером 17 февраля загорелся дом в деревне Мелешковичи Мозырского района Гомельской области. Мать-пенсионерку и её сына спасти не удалось.

На место пожара в деревне Мелешковичи спасатели Мозырского районного отдела по ЧС прибыли в десятом часу вечера. Деревянный дом был полностью охвачен огнем. Хозяина дома, 1957 года рождения, из огня успели вынести соседи, он лежал на улице без признаков жизни. Приехавшие работники скорой медицинской помощи констатировали его смерть. При разборке обрушившихся строительных конструкций спасатели обнаружили и вторую жертву — на полу в жилой комнате лежал труп 85-летней матери хозяина дома.





В результате пожара уничтожена кровля, потолочное перекрытие по всей площади, имущество в доме, повреждены стены. Причина пожара пока устанавливается. Как рассказали в Гомельском областном управлении МЧС, одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Сейчас проверку проводит следственно-оперативная группа.





Кстати, за несколько часов до этой трагедии пожар унёс жизнь пенсионерки в Буда-Кошелёвском районе. Загорелся жилой дом в деревне Совхозная. Труп 87-летней хозяйки домовладения на полу жилой комнаты нашло звено газодымозащитной службы. По предположениям спасателей, вероятная причина пожара та же — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Проверку проводит следственно-оперативная группа.